Jorge Luis Borges (1899-1986)

A LUIS DE CAMÕENS
A QUIEN ESTÁ LEYÉNDOME
A UN POETA MENOR DE LA ANTOLOGÍA
A UN POETA SAJÓN
A UN POETA SAJÓN
A UN VIEJO POETA
A UNA ESPADA EN YORK MINSTER
A UNA MONEDA
Abarbanel, Farías o Pinedo
AFTERGLOW
AJEDREZ
AL ESPEJO
AL HIJO
AL VINO
Al término de tres generaciones
ALEJANDRÍA, A.D.641
ALGUIEN
Alguien recorre los senderos de Ítaca
Alguna vez hubo una dicha. El hombre
ALHAMBRA
ALL OUR YESTERDAYS
Alta en el alba se alza la severa
Antes que los remeros de Odisea
Antes yo te buscaba en tus confines
Aquí está la moneda de hierro. Interroguemos
Aquí, lo que dejaron los puñales
Aquí también. Aquí, como en el otro
ARTE POÉTICA
AUSENCIA
BALTASAR GRACIÁN
BARRIO RECONQUISTADO
BARRIO RECUPERADO
BRUNANBURH, 937 A. D.
Bruscamente la tarde se ha aclarado
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 1899
Cada aurora (nos dicen) maquina maravillas
CAMDEN, 1892
Caminas por el campo de Castilla
Carlos avanza entre su pueblo. Mira
CÉSAR
Con la tarde
CORONEL SUÁREZ
CRISTO EN LA CRUZ
Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra
Cuadrúpedo en la aurora, alto en el día
¡Cuántas posibles vidas se habrán ido
DAKAR
Dakar está en la encrucijada del sol, del desierto y del mar
De aquel hidalgo de cetrina y seca
De estas calles que ahondan el poniente
De hierro, no de oro, fue la aurora
De la suma de cosas del orbe ilimitado
De las generaciones de las rosas
¿De qué agreste balada de la verde Inglaterra
DE QUE NADA SE SABE
Dejan caer el libro, porque ya saben
Del otro lado de la puerta un hombre
Desde el primer Adán que vio la noche
Desde su sueño el hombre ve al gigante
Despachadas las cartas y el telegrama
DESPEDIDA
¿Dónde está la memoria de los días
¿Dónde estará mi vida, la que pudo
¿Dónde estarán los siglos, dónde el sueño
Durante cien otoños he mirado
EDGAR ALLAN POE
EDIPO Y EL ENIGMA
EFIALTES
El aljibe. En el fondo la tortuga
EL ALQUIMISTA
EL ÁNGEL
EL ÁPICE
EL BASTÓN DE LACA
EL BISONTE
EL CIEGO
EL DESTERRADO
EL ENAMORADO
EL FORASTERO
EL HACEDOR
EL HAMBRE
EL INGENUO
EL INSTANTE
El olor del café y de los periódicos
EL ORIENTE
EL OTRO TIGRE
EL PERÚ
EL REMORDIMIENTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO DE PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
El sueño que Pedro Henríquez Ureña tuvo en el alba
EL SUICIDA
EL TESTIGO
El vago azar o las precisas leyes
ELEGÍA
ELEGÍA
ELEGÍA DE LA PATRIA
ELEGÍA DE LOS PORTONES
ELEGÍA DE UN PARQUE
ELEGÍA DEL RECUERDO IMPOSIBLE
ELOGIO DE LA SOMBRA
EMERSON
En busca de la tarde
En el bronce de Homero resplandece tu nombre
En el fondo del sueño están los sueños. Cada
En los campos de Antelo, hacia el noventa
EN MEMORIA DE ANGÉLICA
¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa
En su grave rincón, los jugadores
En su hierro perdura el hombre fuerte
Entre mi amor y yo han de levantarse
Eres invulnerable. ¿No te han dado
Ese alto caballero americano
ESPAÑA
Ésta es una elegía
EVERNESS
EWIGKEIT
FINAL DE AÑO
FRAGMENTO
Fría y tormentosa la noche que zarpé de Montevideo
FUNDACIÓN MÍTICA DE BUENOS AIRES
Furtivo y gris en la penumbra última
GÓNGORA
Grata la voz del agua
Haber visto crecer a Buenos Aires, crecer y declinar
Habitador de arenas recelosas
Habré de levantar la vasta vida
Hay tanta soledad en ese oro
Hay una línea de Verlaine que no volveré a recordar
He cometido el peor de los pecados
HILARIO ASCASUBI
IN MEMORIAM
INFERNO, V, 129
INSCRIPCIÓN EN CUALQUIER SEPULCRO
JONATHAN EDWARDS
JUAN LÓPEZ Y JOHN WARD
La amistad silenciosa de la luna
LA BUSCA
LA CIERVA BLANCA
LA CIFRA
LA FAMA
La larga postración lo ha acostumbrado
LA LLUVIA
LA LUNA
La luna ignora que es tranquila y clara
La mano de Virgilio se demora
LA MONEDA DE HIERRO
La nieve de Nortumbria ha conocido
LA NOCHE CÍCLICA
LA PESADILLA
LA PLAZA SAN MARTÍN
LA PRUEBA
La vejez (tal es el nombre que los otros le dan)
LA VÍSPERA
Laberintos, retruécanos, emblemas
LAS CAUSAS
Las traslúcidas manos del judío
LECTORES
Lejos de la ciudad, lejos del foro
Lento en el alba un joven que han gastado
Les tocó en suerte una época extraña
LÍMITES
LÍMITES
Lo ha alcanzado una bala en la ribera
Lo han despojado del diverso mundo
LO PERDIDO
Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras
LOS BORGES
LOS ENIGMAS
Los ponientes y las generaciones
Lunas, marfiles, instrumentos, rosas
Madre antigua y atroz de la incestuosa guerra
María Kodama lo descubrió
Marte, la guerra. Febo, el sol. Neptuno
Más allá de los símbolos
Millares de partículas de arena
MILONGA DE DOS HERMANOS
Mirar el río hecho de tiempo y agua
MIS LIBROS
Mis libros (que no saben que yo existo)
Montañoso, abrumado, indescifrable
MONTEVIDEO
Nada o muy poco sé de mis mayores
Nadie a tu lado
Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete
Nadie percibió la belleza
Nadie rebaje a lágrima o reproche
Nadie vio la hermosura de las calles
Ni el pormenor simbólico
No arriesgue el mármol temerario
No quedará en la noche una estrella
No sé cuál es la cara que me mira
No soy yo quien te engendra. Son los muertos
No te habrá de salvar lo que dejaron
ODA ESCRITA EN 1966
Oh destino el de Borges
OTRA VERSIÓN DE PROTEO
PARÍS, 1856
Pienso en un tigre. La penumbra exalta
POEMA CONJETURAL
POEMA DE LOS DONES
Pompas del mármol, negra anatomía
¿Por qué persistes, incesante espejo?
PROTEO
Que el hombre no sea indigno del Ángel
Qué no daría yo por la memoria
Que otros se jacten de las páginas que han escrito;
Quiero saber de quién es mi pasado
QUINCE MONEDAS
Resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive
Se perdió el laberinto. Se perdieron
Si el sueño fuera (como dicen) una
Si pudiera vivir nuevamente mi vida (** Falsamente atribuido)
Siempre es conmovedor el ocaso
SIMÓN CARBAJAL
Sin lástima y sin ira el tiempo mella
SNORRI STURLUSON
Sólo una cosa no hay. Es el olvido
Somos el río que invocaste, Heráclito
Somos el tiempo. Somos la famosa
SON LOS RÍOS
SONETO DEL VINO
SOY
Soy el que sabe que no es menos vano
Soy una pieza de limado acero
SPINOZA
Sueño con un antiguo rey. De hierro
Temí que el porvenir (que ya declina)
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
TEXAS
Torne en mi boca el verso castellano
Traiga cuentos la guitarra
Tres antiguas caras me desvelan
Tú cuya carne, hoy dispersión y polvo
Tú, que legaste una mitología
ÚLTIMO POEMA (** Falsamente atribuido)
UN CIEGO
Un hombre trabajado por el tiempo
UN LECTOR
UN LOBO
UN PATIO
UN SOLDADO DE LEE (1862)
Una espada
UNA LLAVE EN EAST LANSING
UNA LLAVE EN SALÓNICA
UNA MAÑANA DE 1649
UNA ROSA Y MILTON
VERSOS PARA FERNÁN SILVA VALDÉS
¿Y fue por este río de sueñera y de barro
Y la ciudad, ahora, es como un plano
Ya le estoy estrechando la mano verdadera
Ya no es mágico el mundo. Te han dejado
Ya no seré feliz. Tal vez no importa
Yo que soy el que ahora está cantando
Zumban las balas en la tarde última
1964
1972